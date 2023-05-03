Стадион в Англии освистал Мудрика и спел ему песню с советом. Видеофакт

Болельщики "Арсенала", собравшиеся на трибунах лондонского стадиона "Эмирейтс" освистали украинского полузащитника "Челси" Михаила Мудрика. Футболист сборной Украины вышел на замену на 71-й минуте матча 34-го тура английской Премьер-лиги.

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В тот момент, когда диктор оглашал фамилию украинца, фанаты громко засвистели. После выхода Мудрика на поле, фаны "канониров" запели песню: "Тебе нужно было переходить в "Арсенал", намекая на то, что Михаил изначально хотел перейти в этот клуб, а не в "Челси".

До конца игрового времени каждое касания мяча нашего соотечественника сопровождалось гулом трибун.

Сам матч "Арсенал" - "Челси" завершился разгромной победой хозяев, которые в первом тайме с интервалом в 16 минут легко забили три мяча.

Для нового наставника "синих" Френка Лэмпарда это стало шестым подряд поражением на посту главного тренера.

В турнирной таблице "Челси" идет на 12-м месте с 39 очками. "Арсенал" лидирует (78 пунктов).

15 января Мудрик перешел в "Челси" за 100 млн евро, из которых 30 млн составят бонусы. Фанаты "аристократов" устроили овации нашему игроку.

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