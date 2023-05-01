Коноплянка забил спасительный гол в Польше, протащив мяч 60 метров. Видео

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка отметился четвертым забитым мячом в нынешнем клубном сезоне. Наш соотечественник помог "Краковии" уйти от поражения в домашнем поединке против "Медзи", которая занимает последнее место в польской Экстракляссе.

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Коноплянка остался на скамейке запасных и появился на поле сразу после перерыва при счет 0:1 в пользу соперников. На 68-й минуте футболисты "Краковии" сумели отобрать мяч у гостей и разогнать быструю контратаку, которая завершилась взятием ворот "Медзи".

Украинский футболист, приняв пас партнера, совершил невероятный рейд аж со своей половины поля. Протащив мяч через 60 метров, Евгений отдал передачу на партнера и тут же получил обратный пас. С первым ударом Коноплянки метров с 8 вратарь "Медзи" справился, но наш соотечественник был быстрее всех на добивании.

Этот гол стал последним в матче и принес хозяевам одно очко. "Краковия" осталась на седьмой позиции в турнирной таблице первенства, отставая от зоны еврокубков на 10 пунктов за четыре тура до финиша.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Кирилл Петров отметился точным ударом с центра поля в игре за польскую "Корону" из Кельце.

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