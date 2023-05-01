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Коноплянка забил спасительный гол в Польше, протащив мяч 60 метров. Видео

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
6,7 т.
Коноплянка забил спасительный гол в Польше, протащив мяч 60 метров. Видео

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка отметился четвертым забитым мячом в нынешнем клубном сезоне. Наш соотечественник помог "Краковии" уйти от поражения в домашнем поединке против "Медзи", которая занимает последнее место в польской Экстракляссе.

Видео дня
Коноплянка забил спасительный гол в Польше, протащив мяч 60 метров. Видео

Коноплянка остался на скамейке запасных и появился на поле сразу после перерыва при счет 0:1 в пользу соперников. На 68-й минуте футболисты "Краковии" сумели отобрать мяч у гостей и разогнать быструю контратаку, которая завершилась взятием ворот "Медзи".

Коноплянка забил спасительный гол в Польше, протащив мяч 60 метров. Видео

Украинский футболист, приняв пас партнера, совершил невероятный рейд аж со своей половины поля. Протащив мяч через 60 метров, Евгений отдал передачу на партнера и тут же получил обратный пас. С первым ударом Коноплянки метров с 8 вратарь "Медзи" справился, но наш соотечественник был быстрее всех на добивании.

Коноплянка забил спасительный гол в Польше, протащив мяч 60 метров. Видео

Этот гол стал последним в матче и принес хозяевам одно очко. "Краковия" осталась на седьмой позиции в турнирной таблице первенства, отставая от зоны еврокубков на 10 пунктов за четыре тура до финиша.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Кирилл Петров отметился точным ударом с центра поля в игре за польскую "Корону" из Кельце.

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