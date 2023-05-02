'Есть вещи, которые...' Тренер 'Челси' рассказал, как Мудрик становится 'частью историю'

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лампард выразил уверенность в том, что украинский легионер команды Михаил Мудрик станет на долгие годы одним из лидеров команды. Он призвал болельщиков и экспертов отказаться от критики молодых футболистов, а в особенности новичков, ведь им еще предстоит набраться опыта.

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Об этом Лампард рассказал на пресс-конференции перед игрой Премьер-лиги с соседями по городу из "Арсенала", пишет портал football.london. Наставник "аристократов" отметил, что каждая игра дает возможность новичкам интегрироваться в английский футбол, но для достижения результатов должно пройти время.

"Возможно, это часть истории, когда в этом году пришли молодые игроки, а за неудач команды все ожидали, что они изменят ситуацию. Есть вещи, которые, возможно, остаются за кулисами и не видны, которые не имеют прямого отношения к футбольному полю. Мы надеемся, что Мудрик станет отличным игроком для луба на протяжении многих лет. В этот период вы можете наблюдать вспышки этого процесса. Но очевидно, что ему предстоит многому научиться, что, конечно, абсолютно нормально для развивающихся игроков", – сказал Лампард.

Отметим, что матч "Арсенал" – "Челси" состоится во вторник, 2 мая. В Украине его можно будет увидеть на канале Setanta Sports, который доступен на видеосервисе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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