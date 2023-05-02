newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
русскийРУС
img

"Есть вещи, которые..." Тренер "Челси" рассказал, как Мудрик становится "частью историю"

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
2,9 т.
'Есть вещи, которые...' Тренер 'Челси' рассказал, как Мудрик становится 'частью историю'

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лампард выразил уверенность в том, что украинский легионер команды Михаил Мудрик станет на долгие годы одним из лидеров команды. Он призвал болельщиков и экспертов отказаться от критики молодых футболистов, а в особенности новичков, ведь им еще предстоит набраться опыта.

Видео дня

Об этом Лампард рассказал на пресс-конференции перед игрой Премьер-лиги с соседями по городу из "Арсенала", пишет портал football.london. Наставник "аристократов" отметил, что каждая игра дает возможность новичкам интегрироваться в английский футбол, но для достижения результатов должно пройти время.

"Есть вещи, которые..." Тренер "Челси" рассказал, как Мудрик становится "частью историю"
"Есть вещи, которые..." Тренер "Челси" рассказал, как Мудрик становится "частью историю"

"Возможно, это часть истории, когда в этом году пришли молодые игроки, а за неудач команды все ожидали, что они изменят ситуацию. Есть вещи, которые, возможно, остаются за кулисами и не видны, которые не имеют прямого отношения к футбольному полю. Мы надеемся, что Мудрик станет отличным игроком для луба на протяжении многих лет. В этот период вы можете наблюдать вспышки этого процесса. Но очевидно, что ему предстоит многому научиться, что, конечно, абсолютно нормально для развивающихся игроков", – сказал Лампард.

"Есть вещи, которые..." Тренер "Челси" рассказал, как Мудрик становится "частью историю"

Отметим, что матч "Арсенал" – "Челси" состоится во вторник, 2 мая. В Украине его можно будет увидеть на канале Setanta Sports, который доступен на видеосервисе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Михаил Мудрик

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Евгений Коноплянка спас свою команду от поражения в чемпионате Польши, забив гол после рейда на 60 метров. Еще один наш соотечественник в первенстве Кирилл Петров отметился точным ударом с центра поля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!