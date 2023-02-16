Мудрик после неудач в ''Челси'', выложил пост про ''украинского воина''

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик отреагировал на свой неудачный старт в лондонском клубе. У себя в Instagram 22-летний футболист сборной Украины опубликовал пафосный текст, в котором заявил, что не сдастся.

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"Я здесь для того, чтобы показать, кто такой украинский мужчина. Он воин. А воинам нравятся испытания. Воин рождается для того, чтобы преодолевать трудности. Ничего кроме победы, не важно для мужчины, поставившего все на кон. Воин может проигрывать битвы на своем пути, но в конце он одерживает победу", – написал Мудрик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля Мудрик неудачно дебютировал в плей-офф Лиги чемпионов. Михаил провел 71 минуту в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Боруссии" и был заменен во втором тайме на Майсона Маунта.

Для Мудрика это стало четвертой игрой в футболке лондонской команды. Никакими результативными действиями он не отметился.

11 февраля Мудрик провел невзрачный матч 23-го тура чемпионата английской Премьер-лиги против "Вест Хэма". Наш соотечественник вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте, не отметившись никакими полезными действиями.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" за рекордные 100 млн евро, из которых 30 млн составят бонусы. Фанаты "аристократов" устроили овации нашему игроку.

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