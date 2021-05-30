Мои руки очень много украли, но не у людей, а у государства, – президент клуба УПЛ

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк дал откровенное интервью YouTube-каналу Petrove TV. В нем он признался, что свой капитал заработал не самым честным путем.

По словам владельца клуба украинской Премьер-лиги (УПЛ), он украл большое количество денег у государства. Ему не удалось уйти от уголовной ответственности.

"Свой капитал я сколотил сам. Я заработал свои деньги сам, а не украл. Хотя, я вам скажу честно, что эти руки (показывает свои руки – Ред.) очень много украли. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не крал у людей, только у государства. Проносило, проходило, но я за это и судимость заработал. Когда-то авторитет из-за этого потерял. И в армии была судимость: в бушлате было холодно, и я несколько дубленок украл, отправил их домой. Я считаю, что я научу своих детей зарабатывать деньги своими мозгами, и им не будет стыдно, даже если меня не будет. Думаю, что они продолжат все мои идеи, а "Ингулец" будет и дальше играть в футбол", – заявил Поворознюк.

Напомним, что клуб "Ингулец" был основан в 2013 году в поселке городского типа Петрово, который находится в Кировоградской области. В 2019 году команда Александра сенсационно дошла до финала Кубка Украины, но в решающем матче уступила "Шахтеру". В сезоне 2020/21 "Ингулец" выступал в УПЛ и занял 12-е место в таблице.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в кабинете с Поворознюком взорвалась граната. Придя в себя после инцидента, Александр рассказал его подробности, упомянув кучи мяса и оторванную руку.