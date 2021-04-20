В комнате с президентом клуба УПЛ взорвалась граната

В комнате, где находился президент футбольного клуб "Ингулец" Александр Поворознюк взорвалась граната, сообщается в группе Facebook о пгт. Петрово (Кировоградская область) "ЗМІ нашої громади".

По информации местной журналистки Оксаны Лищенюк, все пострадавшие госпитализированы. Какие-либо другие подробности происшествия не уточняются.

Информацию о взрыве подтвердил сам Поворознюк.

"Не знаю, покушение ли это, но бомба взорвалась в комнате, где мы были втроем", – сказал Александр Григорьевич в комментарии Tribuna.com, при этом не уточнив, в каком он состоянии и кто еще пострадал.

Напомним, что именно с "Ингульцем" в ближайшем, 23-м туре, Украинской Премьер-лиги (УПЛ) должно сыграть киевское "Динамо". Матч запланирован на 25 апреля и начнется в 17:00 на столичном НСК "Олимпийский".

В турнирной таблице "Ингулец" с 20 очками идет на 10-м месте. "Динамо" лидирует (55 пунктов). Киевляне в среду, 21 апреля, проведут полуфинальный матч Кубка Украины против "Агробизнеса". Уже назван телеканал, который покажет встречу.