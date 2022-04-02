Капелло отказался общаться с российскими журналистами после жеребьевки ЧМ-2022

Знаменитый итальянский футбольный тренер Фабио Капелло в интервью российским СМИ отказался подводить итоги жеребьевки чемпионата мира-2022, которая состоялась накануне в Дохе. 75-летний итальянец с 2012 по 2015 года тренировал сборную России по футболу с которой вышел на ЧМ-2014.

На телефонную просьбу журналистов "МатчТВ" оценить жребий, Капелло ответил лаконично.

"Я не общаюсь с российскими журналистами", – заявил Фабио.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Капелло, комментируя сенсационный невыход сборной Италии на чемпионат мира-2022, унизил сборной России.

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Напомним, что 1 апреля 29 страны-участника, узнали своих соперников по мундиалю-2022.

Сборная Украины в случае выхода на ЧМ-2022 проведет матчи в группе В. Для того, чтобы попасть на мировое первенство, "желто-синие" должны сначала обыграть Шотландию в стыковом матче плей-оф отбора, а затем другого представителя Великобритании – Уэльс.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на конгрессе ФИФА отказались демонстрировать кадры войны в Украине, который назвали "ужасным конфликтом". Кроме того, в организации не стали поднимать вопрос об исключении России.

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