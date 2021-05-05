"Динамо" в меньшинстве потеряло очки с "Мариуполем" в УПЛ. Видео

"Динамо", уже обеспечившее себе чемпионство, не сумело обыграть "Мариуполь" (0:0) в номинально домашнем матче 25-го тура украинской Премьер-лиги, который прошел в Мариуполе на стадионе имени Бойко.

Уже на второй минуте встречи "азовцы" могли открывать счет после ошибки голкипера киевлян Дениса Бойко. Он выбил мяч прямо на соперника, а уже через несколько секунд был вынужден парировать удар из пределов штрафной площади.

После этого подопечные Мирчи Луческу взяли мяч под контроль, исполнили несколько стандартов, но следующий по-настоящему опасный момент создал именно "Мариуполь". Номинальные гости провели быструю атаку, которая закончилась передачей на Дмитрия Топалова. Тот убрал защитника на замахе и пробил в дальний угол, но Бойко снова спас команду.

На 24-й минуте первый реальный шанс для взятия ворот у "Динамо" упустил Виталий Миколенко. Он оказался на дальней штанге после прострела Александра Тымчика, но не сумел попасть в угол. Вскоре стопроцентный момент был у Карлоса де Пены, но уругвайский легионер не успел переправить мяч в сетку с нескольких метров, поскольку его в последнюю секунду опередил Вячеслав Танковский.

Первый тайм закончился нулевой ничьей, а уже на первых минутах второй половины киевляне остались в меньшинстве. Де Пена подкатился под соперника и увидел перед собой вторую желтую карточку.

Несмотря на это, "Динамо" продолжило владеть инициативой и могло забить после удара головой в исполнении Ильи Забарного, который пришел на подачу штрафного, но его удар перевел на угловой голкипер "азовцев" Евгений Гальчук.

В дальнейшем подопечным Остапа Маркевича удалось отодвинуть игру от своих владений, но контроль мяча им ничего не дал, ведь Бойко так и не пришлось всерьез вступать в игру.

"Динамо" – "Мариуполь" 0:0 (0:0, 0:0)

"Динамо": Бойко – Тымчик (Кендзера, 64), Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук – Цыганков (Караваев, 64), Шапаренко (Леднев, 87), Буяльский (Гармаш, 74), Де Пена – Беседин (Родригес, 75).

"Мариуполь": Гальчук – Кирюханцев, Мампасси, Чоботенко, Стасюк – Танковский (Петерман, 68) – Горбунов (Кащук, 62), Меличенко (Чех, 46), Мишнев, Топалов (Драмбаев, 82) – Бондаренко.

Предупреждения: Де Пена, Буяльский – Горбунов, Танковский, Топалов, Мишнев, Чех, Мампасси

На 51-й минуте Де Пена получил вторую желтую и был удален с поля.

Отметим, что в первом круге подопечные Луческу минимально победили "азовцев", но также заканчивали поединок в меньшинстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре киевский клуб разгромил полтавскую "Ворсклу" на выезде со счетом 5:1.