"Шахтер" разгромно победил в самом скандальном матче в истории УПЛ

Донецкий "Шахтер" в матче 25-го тура чемпионат Украины по футболу в Премьер-лиге обыграл "Минай" из одноименного села на Закарпатье. Встреча на НСК "Олимпийский" в Киеве завершилась со счетом 0:4.

Матч ознаменовался громким скандалом, так как перед началом встречи закарпатские футболисты не стали проводить разминку, закрылись в раздевалке и отказывались выходить на поле. Такая ситуация случилась впервые в истории УПЛ. Из-за этого поединок начался с 30-минутной задержкой.

"Шахтер" с самого дебюта прогнозируемо владел абсолютным преимуществом. "Минай" выглядел полностью разобранным и уже на 29-й минуте пропустил мяч. Степаненко получил пас от Додо и головой с линии штрафной открыл счет.

После перерыва "оранжево-черные" продолжали раскачивать оборону соперника и искать свободные зоны. "Горняки" полностью контролировали ситуацию на поле, уверенно выбегая из защиты в атаку и назад. В большей мере это было связано с тем, что после перерыва "Минай" полностью отошел в защиту.

Это команде из закарпатского села не помогло, и они пропустили еще два безответных гола. Отличились Соломон, Майкон и Степаненко, оформивший дубль.

"Шахтер" после этой победы оформил второе место сезона 2020/2021 и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. "Минай" после поражения потерял даже теоретические шансы остаться на следующий сезон в УПЛ и вылетел в Первую лигу.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби дал принципиальное согласие на переход в "Шахтер".