Милевский показал в Киеве 'опасное' место, где можно 'встретить ТЦК'. Видео

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский зарегистрировался в соцсети TikTok, после чего спускаясь в подземный переход на Севастопольской площади в Киеве записал приветственный ролик для своих поклонников. Экс-динамовец призвал подписываться на его аккаунт.

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Он пообещал провести прямой эфир, как только наберет тысячу подписчиков, и отметил, что расскажет им что-то интересное.

"Так тиктокеры, алле! Всем привет! Вчера, короче, зарегился в TikTok. Эгегей! В 40 лет! Владимирович в TikTok! Подписывайся пацаны, тысячу наберем и сразу прямой эфир: история от Владимировича, вообщем давайте - до вечера надо набрать. Вечером эфир", – заявил Артем.

Уже находясь под землей он пошутил, что тут "опасно", так как "можно встретить ТЦК".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Милевский выразил удивление по поводу высоких цен на лекарства в украинских аптеках. Он опубликовал видео, на котором рассказал о своей покупке популярного препарата Амиксин.

8 февраля стало известно, что Артем Милевский стал президентом киевского клуба IGNIS, играющего в Украинской футбольной Медиалиги (УФМ). Видео, на котором бывшая звезда "Динамо" уже в статусе главы команды выходит из автобуса, IGNIS выложил у себя в Instagram.

В сентябре минувшего года в сети появилось видео с Милевским, которое шокировало болельщиков.

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