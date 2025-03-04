Милевского поразило увиденное в киевской аптеке. Видео

Артем Милевский, бывший футболист сборной Украины, выразил удивление по поводу высоких цен на лекарства в украинских аптеках. Он опубликовал видео, на котором рассказал о своей покупке популярного препарата Амиксин.

Видео дня

Милевский признался, что ожидал заплатить около 70 гривен, но в аптеке ему озвучили цену в 544 гривны. Футболист отметил, что это довольно высокая стоимость и подчеркнул, что теперь походы в аптеку стали гораздо дороже.

"Короче, давно не был в аптеке, бл*, сейчас же все болеют. Моя попросила просто заскочить в аптеку, ну, так просто, бл*, купи Амиксин. Бл*, вот Амиксин. Я такой думаю, ну, гривен 70. Тамила: 544 гривны, приготовьте, пожалуйста. В шкафчик положите там, где деньги у нас лежат все. В общак, хорошо". Конечно, в аптеку сейчас дорого ходить, бл*", – заявил на видео футболист.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZ.UA, 27 февраля президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который упростит доступ населения к лекарствам путем введения государственного регулирования предельных цен на медицинские препараты.

Это позволит создать механизмы прозрачного ценообразования на лекарства – их стоимость не будет превышать цену трех самых низких цен в референтных странах Восточной Европы.

Снижение стоимости варьируется от 10 до 30% и более в зависимости от препаратов, однако Амиксина в списке препаратов, на которые упадут цены, нет.

Отметим, что в мае прошлого года Милевский выложил фото со своей девушкой и признался, что ее зовут Олеся.

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