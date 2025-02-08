Милевский, которого госпитализировали с алкоголизмом, стал президентом футбольного клуба. Видео

Знаменитый в прошлом украинский футболист Артем Милевский стал президентом киевского клуба IGNIS, играющего в Украинской футбольной Медиалиги (УФМ). Видео, на котором Милевский уже в статусе главы команды выходит из автобуса, IGNIS выложил у себя в Instagram.

Видео дня

В комментариях болельщики не оценили такое назначение Артема, припомнив его страсть к горячительным напиткам.

"Забыли написать еще, что приехали "легенды"? Что вы показываете? Что спорт в Украине – это какой-то алкидвиж? Это из этих идиотов наша молодежь должна последовать примеру? Алё! Вы что?" – возмущаются юзеры.

Напомним, что Артем Милевский в апреле прошлого года года возобновил карьеру футболиста, подписав контракт с киевским медиаклубом IGNIS. В игре 5-го тура IGNIS встречался с "Профаном", за который выступает Александр Алиев. В этой встрече Артем исполнял роль тренера. Матч "Профан" – IGNIS завершился со счетом 4:1.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре минувшего года в сети появилось видео с Милевским, которое шокировало болельщиков.

Они потребовали от друзей срочно спасать футболиста. Позже стало известно о его госпитализации. За время лечения Артем закодировался и сбросил 20 килограммов.

Не так давно Милевский оказался в центре скандала после своих слов о Рождестве 25 декабря. В закрытом чате Telegram-канала 40-летний экс-игрок сборной Украины заявил, что не воспринимает эту дату как настоящую.

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