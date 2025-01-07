Милевский поздравил всех 'с нормальным Рождеством, а не вот это вот все, бл**ь, 24-го'

Экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский оказался в центре скандала после своих слов о Рождестве 25 декабря. В закрытом чате Telegram-канала 39-летний бывший футболист сборной Украины заявил, что не воспринимает эту дату как настоящую.

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"Братва, всех с нормальным Рождеством! С таким, в которое я родился, а не вот это вот все, бл**ь, 24-го, бл**ь, непонятно что", – цитирует Милевского tribuna.com.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июля Поместный собор Православной церкви Украины (ПЦУ) окончательно утвердил переход на новоюлианский календарь с нового церковного года – 1 сентября 2023-го.

В эту дату в нашей стране официально вступила в силу календарная реформа ПЦУ, согласно которой важные церковные даты верующие будут отмечать раньше. В то же время изменились и даты некоторых государственных праздников.

Отметим, что 7 января с Роджеством поздравили украинцев также знаменитые украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик. Спортсмены активно поддерживают УПЦ МП и продолжают отмечать праздник по старому стилю, а не 25 декабря.

Недавно Ломаченко отметился нападками на предстоятеля ПЦУ Епифания, закатив настоящую истерику из-за интервью главы украинской церкви, отметившись валом кремлевских нарративов.

Также отметим, что Ломаченко 25 декабря минувшего года отказался поздравлять украинцев с "неправильным Рождеством".

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