Милевский эпично 'вернулся' в Instagram после госпитализации. Фотофакт

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский впервые за долгое время опубликовал в Instagram новое сообщение. У себя в сторис экс-нападающий сборной Украины сделал перепост видео Александра Алиева. В ролике бывший одноклубник передает привет российским оккупантам на фронте, рисуя на снарядах послания от себя и Артема.

Милевский от себя добавил несколько эмоджи: улыбку, украинский флаг, рукопожатие и знак окей.

Как сообщал OBOZ.UA, Артем в одной из столичных клиник продолжает лечиться от алкогольной зависимости. Процесс реабилитации продолжается успешно, а врачи уже позволяют ему иногда пользоваться телефоном.

Видео дня

Напомним, ранее в сети появилось новое видео с Милевским, после чего болельщики призвали друзей Артема спасать ему жизнь. Артем был госпитализирован, а все расходы на его лечение взял на себя президент "Динамо" Игорь Суркис. СМИ узнали, во сколько обходится прохождение экс-футболистом реабилитации.

Футбольный агент Александр Панков рассказал о том, что сильно переживает из-за ситуации вокруг Артема Милевского. А бывший партнер украинца по "Динамо" Горан Попов поделился воспоминаниями о том, как пытался на него повлиять из-за алкоголя.

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