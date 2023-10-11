'Скоро все увидят': Алиев рассказал, что Милевскому начали разрешать врачи

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский в одной из столичных клиник продолжает лечиться от алкогольной зависимости. Процесс реабилитации экс-нападающего сборной Украины продолжается успешно, а врачи уже позволяют ему иногда пользоваться телефоном.

Об этом в интервью изданию "Спорт-Экспресс в Украине" заявил еще один экс-динамовец Александр Алиев. Многолетний партнер Милевского по клубу и национальной сборной отметил, что его друг идет на поправку, но старается свести к минимум свое общение с окружающими.

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"Слава Богу, Артему с каждым днем становится все лучше и лучше. Процесс реабилитации идет полным ходом. Думаю, скоро его все увидят, и с ним все будет хорошо. "Динамо" очень помогает. Игорь Михайлович Суркис проплатил лечение Артему еще на десять дней. Никто его не забывает. Президент "Динамо" всегда спрашивает его, мы всегда на телефоне, и я ему очень за это благодарен. Иногда ему уже дают телефон и он может что-то выставить, но ни на какие звонки он не отвечает", – сказал Алиев.

Напомним, ранее в сети появилось новое видео с Милевским, после чего болельщики призвали друзей Артема спасать ему жизнь. Артем был госпитализирован, а все расходы на его лечение взял на себя президент "Динамо" Игорь Суркис. СМИ узнали, во сколько обходится прохождение экс-футболистом реабилитации.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный агент Александр Панков рассказал о том, что сильно переживает из-за ситуации вокруг Артема Милевского. А бывший партнер украинца по "Динамо" Горан Попов поделился воспоминаниями о том, как пытался на него повлиять из-за алкоголя.

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