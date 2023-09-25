Десятки тысяч: стало известно, сколько Суркису стоит лечение Милевского

Лечение экс-футболиста киевского "Динамо" Артема Милевского уже обошлось президенту столичного клуба Игорю Суркису в 175 тысяч гривен. Бывший нападающий, который завершил карьеру в 2021 году, был госпитализирован в конце минувшей недели, а все расходы взял на себя босс "бело-синих".

Журналист Константин Андриюк в своем Telegram-канале выложил снимок счета, который выставила клиника "Райеринг" за лечение Милевского от алкогольной зависимости. В 105 тысяч гривен обходится недельное пребывание футболиста в больнице, а консультации, лекарства, лабораторные и диагностические исследования стоят 70 тысяч за семь дней.

Видео дня

Ранее о госпитализации Артема сообщил другой экс-динамовец Александр Алиев. "Слава богу, удалось положить его в больницу. Он уже на протяжении пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются. О ситуации буду вам сообщать. Я к нему езжу, посещаю в больнице", – рассказал бывший партнер Милевского по клубу и сборной Украины.

Напомним, ранее в сети появилось новое видео с Милевским, после чего болельщики призвали друзей Артема спасать ему жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный агент Александр Панков рассказал о том, что сильно переживает из-за ситуации вокруг Артема Милевского.

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