'Это серьезная проблема'. Бывший одноклубник раскрыл правду про Милевского

Бывший одноклубник Артема Милевского по "Динамо" Горан Попов признался, что у украинца проблемы с алкоголем возникали еще во время спортивной карьеры. К тому же Милевский абсолютно не умел распоряжаться деньгами.

По словам македонского футболиста, у Артема была зарплата полтора миллиона в год. Попов советовал ему вложиться в недвижимость

"Когда он был трезв, соглашался: "Горан, ты правильно говоришь". Но когда выпивал, его голова менялась. Он сам для себя был плохим. Когда в ресторане гуляли его друзья, 15-20 человек, я всегда видел, что Милевский не позволял никому платить, всегда сам закрывал счета. Он мой друг, и я всегда готов ему помочь. Но в последние 6-8 месяцев он совсем потерялся, пропал для всех наших знакомых", – отметил Попов в интервью РБ.

Видео дня

Последний раз Попов виделся с Милевским в Румынии, когда Македония играла со сборной Украины.

"У нас есть общий друг, у которого Милевский бывает через день, и он рассказывал, что после начала войны Артем пьет каждый день. Вот буквально каждый день, не переставая. Антон говорил, что если Милевский не пойдет лечиться, то ему будет плохо. Я спрашивал Артема, почему он не уезжает из Киева, он четко ответил, что не хочет, что играл там в "Динамо", что никуда не уедет. Потом я ему писал, но он не отвечал", – добавил Горан Попов.

Македонец считает, что главное, это чтобы Милевский перестал злоупотреблять алкоголем.

"Я видел его фото: если ты через год после завершения карьеры набрал 30 кг, это ненормально. Это серьезная проблема. Надо успокоиться, продолжать жить, работать. Когда нет работы, ты только пьешь и остаешься наедине с плохими мыслями. Алкоголь не решает проблему", – подытожил экс-защитник "Динамо" Киев.

Накануне стало известно, что Милевский будет проходить лечение от алкогольной зависимости. Друзья 38-летнего уроженца Минска все же уговорили его лечь в больницу, где он находится уже на протяжении нескольких дней.

Напомним, ранее в сети появилось новое видео с Милевским, после чего болельщики призвали друзей Артема спасать ему жизнь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!