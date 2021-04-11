Михайличенко назвал трагедией возможную ситуацию со сборной Украины по футболу
Защитник сборной Украины Богдан Михайличенко заявил, что невыход национальной команды на чемпионат мира по футболу 2022 станет трагедией.
Подопечные Андрея Шевченко в первых трех матча отбора смогли набрать лишь три очка.
"Невыход на чемпионат мира конечно станет трагедией для сборной. У нас же есть задача попасть туда. Если мы не выполним задачу, то, конечно, это будет очень плохо. Но еще все впереди. Вижу ли я себя в заявке на Евро-2020? Не знаю. Не хочу задумывать. Надо еще в клубе чемпионат доиграть. Травмы могут быть. Все что угодно может случиться. Надо от игры к игре, а там дальше увидим, как оно будет", – заявил 24-летний футболист в эфире Youtube-канала FootballHub.
Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 31 марта, сборная Украины в отборе на мундиаль не смогла обыграть Казахстан. До этого наша команда сенсационно свела вничью игру с Францией, а затем на последних минутах упустила победу над Финляндией.