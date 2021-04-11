Михайличенко назвав трагедією можливу ситуацію зі збірною України з футболу

Захисник збірної України Богдан Михайличенко заявив, що невихід національної команди на чемпіонат світу з футболу 2022 стане трагедією.

Підопічні Андрія Шевченка в перших трьох матчу відбору змогли набрати лише три очки.

"Невихід на чемпіонат світу звичайно стане трагедією для збірної. У нас же є завдання потрапити туди. Якщо ми не виконаємо завдання, то, звичайно, це буде дуже погано. Але ще все попереду. Чи бачу я себе в заявці на Євро-2020? Не знаю. Не хочу замислюватися. Треба ще в клубі чемпіонат дограти. Травми можуть бути. Все що завгодно може трапитися. Треба від гри до гри, а там далі побачимо, як воно буде", – заявив 24-річний футболіст в ефірі Youtube-каналу FootballHub.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 31 березня, збірна України у відборі на мундіаль не змогла обіграти Казахстан. До цього наша команда сенсаційно звела внічию гру з Францією, а потім на останніх хвилинах упустила перемогу над Фінляндією.