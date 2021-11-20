Месси забил первый гол за ПСЖ в чемпионате Франции. Видео шедевра

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Меси отметился первым забитым мячом за свой клуб в чемпионате Франции. 34-летний футболист забил третий гол в поединке 14-го тура Лиги 1 против "Нанта".

Месси вышел в стартовом составе и на 86-й минуте поставил точку в поединке, сделав счет 3:1. Парижане выбежали в контратаку. Мбаппе отдал пас на Лео ближе к центральному кругу. Аргентинец протащил круглый снаряд и метров с 25 пульнул точно под штангу.

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Последний раз в национальном первенстве Месси забивал еще в "Барселоне" в мае 2021 года.

В чемпионате Франции капитан сборной Аргентины не мог отметиться голом в течение 503 минут.

Стоит отметить, что до игры с "Нантом" аргентинец трижды отличился в Лиге чемпионов.

Напомним, что Месси попал в систему "Барселоны" в 2000 году, а в 2005-м его взяли во взрослую команду.

​С того времени во всех турнирах провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 305 результативных передач.

5 августа стало известно, что каталонцы не смогут подписать Месси.

10 августа он официально подписал контракт с французским ПСЖ.