Месси покидает "Барселону"

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси не будет подписывать новый контракт с клубом. Несмотря на все соглашения и намерения сторон продолжить сотрудничество, новый договор невозможно официально оформить из-за экономических и структурных препятствий (регламент Ла Лиги), говорится на официальном сайте "сине-гранатовых".

Столкнувшись с этой ситуацией, 34-летний Месси завершит выступления за "сине-гранатовых".

"Обе стороны глубоко сожалеют о том, что в конце концов желания и игрока, и Клуба не могут быть выполнены. "Барса" благодарит игрока за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни", – сообщает пресс-служба "Барселоны".

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona