Месси покидает "Барселону"

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси не будет подписывать новый контракт с клубом. Несмотря на все соглашения и намерения сторон продолжить сотрудничество, новый договор невозможно официально оформить из-за экономических и структурных препятствий (регламент Ла Лиги), говорится на официальном сайте "сине-гранатовых".

Столкнувшись с этой ситуацией, 34-летний Месси завершит выступления за "сине-гранатовых".

"Обе стороны глубоко сожалеют о том, что в конце концов желания и игрока, и Клуба не могут быть выполнены. "Барса" благодарит игрока за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни", – сообщает пресс-служба "Барселоны".

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LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

Для справки: в элитном чемпионате Испании по футболу (Ла Лига) существует жесткое финансовое регулирование: объем трат должен зависеть от заработков клуба. "Барселона" не может выполнить это требование.

Напомним, что Месси попал в систему каталонцев в 2000 году, а в 2005-м его взяли во взрослую команду.

С того времени во всех турнирах провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 305 результативных передач.

По данным авторитетного портала Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет 80 млн евро (данные за 10 июня 2021 года).

Является шестикратным обладателем "Золотого мяча"и "Золотой бутсы". Воспитанник академии "Барселоны", в составе первой команды выступает с 17 лет.

С тех пор вместе с клубом выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

В сезоне 2014/15 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании за всю историю и во второй раз выиграл "требл" со своим клубом.

В 2018 году стал капитаном "Барселоны", а в 2019 году в шестой раз получил "Золотой мяч", установив рекорд по их количеству у одного игрока.

В 2020 году Месси вместе с чемпионом "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном был признан лучшим спортсменом года по версии Laureus World Sports Awards, он стал первым футболистом, получившим эту награду.

В том же году Forbes назвал Месси вторым в истории футболистом, заработавшим за карьеру более одного миллиарда долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января в СМИ утекли все детали контракта Месси и "Барселоны". Согласно документу, за четыре сезона Лео получил 555 млн евро. После этого Месси заявил, что хочет уйти из клуба.

"Барселона" на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором сожалеет о том, что этих данные стали достоянием общественности.

Летом 2020-го аргентинец открыто заявил о своем желании покинуть клуб, однако был вынужден остаться из-за одного из пунктов, прописанных в его контракте.