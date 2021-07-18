Месси установил новый рекорд Instagram, обогнав Криштиану Роналду

Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси превзошел достижение своего коллеги из "Ювентуса" Криштиану Роналду по количеству лайков под фотографией в Instagram в категории "спорт". Его пост в социальной сети после победы над Бразилией в финальном матче Кубка Америки на момент публикации этой новости собрала 20 310 823 "пальцев вверх".

Как сообщает издание Goal, предыдущий рекорд принадлежал португальцу, который набрал 19,8 миллионов лайков, выставив совместный снимок с легендарным Диего Марадоной после информации о его смерти. Это фото стало самым популярным в 2020 году вне зависимости от тематики.

Видео дня

На снимке, который позволил Месси обойти Роналду, аргентинец позирует с Кубком Америки в раздевалке. Он не смог сдержать эмоции после первого в карьере триумфа со своей национальной командой и на радостях добавил в подпись несколько нецензурных выражений.

Напомним, что в финале Лионель и его партнеры победили благодаря точному удару Анхеля ди Марии, который был забит на 22-й минуте и оказался единственным в матче.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы на Кубке Америки Месси устроил сюрприз своему 100-летнему фанату, а его реакция стала хитом в сети.