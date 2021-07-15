Месси сделал сюрприз 100-летнему болельщику. Видео ответной реакции стало хитом в соцсетях

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси обратился к своему 100-летнему болельщику Эрнану Нело Мастранджело. Пожилой фанат с 2004 года записывает на бумаге все голы Лео за "Барселону".

Несколько недель назад внук Нело снял про это видео, которое дошло до звездного футболиста. В ответ Месси и решил сделать сюрприз дедушке, отправив ему трогательное послание.

"Привет, Эрнан. Твоя история дошла до меня, и она кажется мне безумной. У меня никогда не было ничего, сохраненного таким образом. И именно поэтому я хотел бы тебя обнять и поблагодарить за то, что ты делаешь. Не останавливайся. Я желаю тебе всего наилучшего", – сказал Лионель.

Видео дня

Джулиан, являющийся создателем цифрового контента с 6000 подписчиками в Instagram и более 170 000 в TikTok, выложил реакцию деда в сеть.

На видео видно, что Эрнан не смог сдержать слез, увидев на экране смартфона своего кумира.

За сутки ролик собрал более 200 000 просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Месси отличился очередным голом за национальную команду в матче первого тура Кубка Америки против Чили (1:1).

Он обошел своего извечного конкурента из Португалии Криштиану Роналду по количеству мячей, забитых со штрафных.

11 июля Месси в матче с Бразилией завоевал первый трофей в истории сборной Аргентины.