В Киеве почтили память жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. Фото и видео

В воскресенье, 18 мая, в Киеве почтили память жертв геноцида крымскотатарского народа. В 81-ю годовщину у мемориала состоялась официальная церемония возложения цветов с участием крымскотатарского сообщества, представителей власти и неравнодушных граждан.

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OBOZ.UA публикует фото и видео нашего корреспондента с места события. Также к чествованию присоединились послы и представители дипломатических миссий разных стран.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, муфтий Крыма, заместитель министра культуры Анатолий Точицкий и другие должностные лица.

Цветы к символической свече памяти были возложены и от имени президента Украины Владимира Зеленского, который сейчас находится в Ватикане на интронизации Папы Римского Льва XIV.

Напомним, 18 мая в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа. Именно в этот день 1944 года советский режим совершил одно из самых тяжких преступлений в своей истории – депортацию крымских татар из родного Крыма. За считанные дни около 200 тыс. человек вывезли в Сибирь и другие отдаленные уголки России. В частности, под удар советской власти попали библиотеки, культурные памятники и все, что сохраняло и передавало национальную идентичность и знания.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял заявил, что предложения о признании временно оккупированного Крыма частью России являются абсолютно неприемлемыми.

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