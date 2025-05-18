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Валерій Пекар
Валерій Пекар
Співзасновник Громадянської Платформи Нова Країна

Блог | Для нынешней американской администрации Украина является досадным препятствием

Дональд Трамп

Что будет дальше?

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В ближайшее время вы услышите заявление президента Трампа, что если Путин не продемонстрирует в течение какого-то разумного времени реальных шагов к миру, то Трамп начнет сомневаться, действительно ли Путин так уж сильно хочет мира.

Далее текст на языке оригинала.

Все це було би смішно, якби не лилася кров.

Я писав неодноразово: для нинішньої американської адміністрації Україна є прикрою перешкодою, яка не дозволяє США досягти двох найголовніших стратегічних цілей: послабити Європу та відвернути колапс росії (росія потрібна для того, щоб стримувати Китай).

Розчавити Україну Трамп і його команда не можуть: це виглядатиме максимально погано в очах світу та виборців Трампа. Відмовитися від стратегічних цілей вони також не можуть. В результаті ми бачимо цю клоунаду.

Що робити нам?

  1. Максимально збільшувати власну спроможність. Є куди рости.
  2. Максимально прискорювати розгортання Європи.
  3. Намагатися розвернути політику США через корекцію їхньої картини світу.
  4. Розвалювати росію: не буде росії -- не буде проблеми.
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