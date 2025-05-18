Блог | Для нынешней американской администрации Украина является досадным препятствием
Что будет дальше?
В ближайшее время вы услышите заявление президента Трампа, что если Путин не продемонстрирует в течение какого-то разумного времени реальных шагов к миру, то Трамп начнет сомневаться, действительно ли Путин так уж сильно хочет мира.
Далее текст на языке оригинала.
Все це було би смішно, якби не лилася кров.
Я писав неодноразово: для нинішньої американської адміністрації Україна є прикрою перешкодою, яка не дозволяє США досягти двох найголовніших стратегічних цілей: послабити Європу та відвернути колапс росії (росія потрібна для того, щоб стримувати Китай).
Розчавити Україну Трамп і його команда не можуть: це виглядатиме максимально погано в очах світу та виборців Трампа. Відмовитися від стратегічних цілей вони також не можуть. В результаті ми бачимо цю клоунаду.
Що робити нам?
- Максимально збільшувати власну спроможність. Є куди рости.
- Максимально прискорювати розгортання Європи.
- Намагатися розвернути політику США через корекцію їхньої картини світу.
- Розвалювати росію: не буде росії -- не буде проблеми.