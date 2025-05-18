Переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле, состоявшиеся в минувшую пятницу, принесли лишь один положительный результат – договорённость о возможности обмена пленными по формуле "1000 на 1000". Возвращение сотен защитников Украины домой – действительно хорошая новость.

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Россияне, как и ожидалось, приехали с требованиями капитуляции Украины. Причём начали даже не с попытки реанимировать "стамбульский протокол", содержащий абсолютно неприемлемые условия, а с требований передать территории, которые они даже не смогли захватить. Параллельно звучали угрозы затянуть войну на годы.

О том, что Москва не намерена останавливаться — по крайней мере в ближайшие месяцы, — стало ясно еще после последовательного игнорирования всех предложений о прекращении огня. Стоит отметить, что безумное требование сдать Запорожье и Херсон прозвучало именно как условие прекращения огня, а не как условие заключения мира. На этом и разошлись. Завтра президент США Дональд Трамп намерен провести переговоры с Путиным, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

На сегодняшний день очевидно одно — западным странам не хватает политической воли, чтобы оказать на РФ необходимое давление. Разговоры о санкциях и ультиматумах остаются разговорами. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц прямо заявил, что Европа далека от отправки военного контингента в Украину. В Вашингтоне продолжают говорить о необходимости остановить убийства, но конкретных решений не принимают.

Тем временем россияне продолжают совершать военные преступления. Вчера они убили 9 мирных жителей ударом дрона по эвакуационному автобусу в Сумской области. Этой ночью был побит очередной "рекорд": по территории Украины было выпущено 273 ударных БПЛА.

Путин достигает своей цели — он тянет время и имитирует переговорный процесс на фоне продолжающейся бойни. Ему безразличны человеческие жертвы. У него есть деньги и оружие — а значит, всё необходимое для продолжения войны. Пока он не будет этого лишён — ничего не закончится.