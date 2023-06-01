Официально: Месси покидает ПСЖ

Чемпион мира по футболу 2022 года Лионель Месси покинет французский "Пари Сен-Жермен" по окончании нынешнего сезона. Звездный аргентинский нападающий сыграет свой последний матч за нынешнюю команду 3 июня в национальном первенстве с "Клермоном".

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Об этом заявил главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье, информирует Reuters. На пресс-конференции перед заключительным поединком сезона наставник парижан отметил, что гордится своей работой с легендарным аргентинцем, который теперь станет свободным агентом.

"Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. В субботу будет его последний матч на "Парк де Пренс", и я надеюсь, что он получит самый теплый прием. В этом году он был важной частью команды. Я не думаю, что можно оправдать какие-то критические комментарии в его адрес. Он всегда был рядом с командой. Для меня было большой честью сопровождать его на протяжении всего сезона", – сказал Галтье.

Месси перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2021 года, подписав двухлетний контракт. За это время он сыграл за французов 74 матча во всех турнирах, забив 32 гола и отдав 35 голевых передач.

По данным СМИ, Месси может вернуться в свой родной клуб. Однако существует большая вероятность, что Лионель подпишет контракт с саудовским "Аль-Хилялем" на общую сумму в 1,2 миллиарда евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель Месси был отстранен от тренировок с основой ПСЖ после того, как без разрешения клуба отправился в Саудовскую Аравию.

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