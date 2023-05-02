ПСЖ отстранил Месси
Французский футбольный клуб ПСЖ принял решение дисквалифицировать своего лидера Лионеля Месси на две недели, сообщает RMC SPORT. Такое наказание капитан сборной Аргентины получил за свою поездку без разрешения в Саудовскую Аравию.
По информации местной прессы, внутри клуба такой поступок аргентинца квалифицируется как серьезная ошибка. От каких либо комментариев в парижской команде отказались.
Таким образом, аргентинец пропустит следующие две игры ПСЖ в чемпионате Франции: с "Труа" в это воскресенье и против "Аяччо" в субботу, 13 мая.
Как сообщал OBOZREVATEL, Месси бесплатно перешел в ПСЖ в августе 2021 года. За это время в футболке парижан Лео провел 71 матч во всех турнирах, забив 31 гол и отдав 34 результативных передачи.
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