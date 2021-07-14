Матч сборной Украины вошел в топ-7 лучших на Евро-2020. Видео

Матч первого тура Евро-2020 между Нидерландами и Украиной попал в семерку лучших на чемпионате. Поединок, который состоялся 13 июня на "Амстердам Арене", закончился обидным поражением подопечных Андрея Шевченко со счетом 2:3.

На официальном сайте УЕФА напомнили, что первый тайм встречи прошел без забитых мячей благодаря уверенной игре украинского голкипера Георгия Бущана, а после перерыва хозяева поля дважды огорчили нашего вратаря. Нашей команде неожиданно удалось быстро отыграться благодаря голам Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука, но точный удар Дензела Дюмфриса принес Нидерландам победу.

Полностью список лучших матчей Евро-2020 выглядит следующим образом:

Видео дня

1. Нидерланды – Украина 3:2 (13.06, 1-й тур)

2. Португалия – Германия 2:4 (19.06, 2-й тур)

3. Германия – Венгрия 2:2 (23.06, 3-й тур)

4. Хорватия – Испания 3:5 после овертайма (28.06, 1/8 финала)

5. Франция – Швейцария 3:3, после пенальти 4:5 (28.06, 1/8 финала)

6. Бельгия – Италия 1:2 (02.07, 1/4 финала)

7. Италия – Испания 1:1, после пенальти 4:2 (06.07, 1/2 финала)

Напомним, что сборная Украины впервые в своей истории вышла в четвертьфинал Евро-2020, после чего разгромно проиграла будущим финалистам англичанам со счетом 0:4. В решающем поединке победу на чемпионате Европы оформила Италия, которая одолела родоначальников футбола в серии пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, гол Ярмоленко в ворота Нидерландов претендует на звание лучшего на континентальном первенстве.