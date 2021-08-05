Ребров не может легко покинуть клуб из-за приглашения в сборную Украины

Главный тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров не может просто расторгнуть договор со своим клубом из-за приглашения возглавить сборную Украины по футболу, Как сообщает Игорь Бурбас в своем Twitter у украинца в контракте нет пункта о досрочном расторжении контракта ради работы в национальной команде.

В тоже время, в договоре есть опция, согласно которой у Реброва есть некий испытательный срок в "Аль-Айна" в течение которого стороны могут безболезненно прекратить сотрудничество.

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По информации источника, такой пункт расторжения контракта не прописан. Но в соглашении есть опция в виде подобия испытательного срока, на протяжении которого стороны имеют право прекратить сотрудничество.

Как пишет Бурбас, именно этот пункт стороны и намереваются активировать на личной встрече Реброва с руководством "Аль-Айна".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ребров является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко. Также звучала фамилия Мирона Маркевича.

Напомним, что 1 августа Шевченко заявил об уходе из сборной Украины. Он проработал с командой пять лет, возглавив ее после чемпионата Европы-2016.

Как стало известно OBOZREVATEL от своих источников, Шевченко не смог договориться с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) о финансовых условиях нового контракта.