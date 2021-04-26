Маркевич раскритиковал нецензурную брань в украинском футболе, упомянув жену и кухню

Глава комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич остался крайне недоволен тем, что в последнее время представители украинской Премьер-лиги позволяют себе нецензурно выражаться в прямом эфире.

В интервью изданию 1927.kiev.ua известный тренер заявил, что в цивилизованных странах людей с такими манерами не подпускали бы к командам. Он отметил, что игрокам и работникам клубов нужно научиться сдерживать свои эмоции.

"Это наша культура такова. В любой цивилизованной стране таких людей не подпустили бы к команде. У нас такое проходит. Давайте дальше так делать. Во что это все превратится и к чему мы идем? Это все дети смотрят, молодое поколение. Вседозволенность... Нужно наказывать… Я понимаю, что есть нервы, эмоции, но нужно себя держать в руках. Ты можешь на кухне так с женщиной поговорить, но не на всю Украину", – поделился своим мнением Маркевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время в нашем футболе было несколько неприятных инцидентов, связанных с использованием нецензурной лексики в прямом эфире.

Первым отличился президент "Олимпика" Владислав Гельзин, который прервал интервью главного тренера команды Юрия Калитвинцева и обматерил судей матча с "Шахтером" в УПЛ.

После этого знаменитый экс-нападающий "горняков" Алексей Белик, который сейчас работает экспертом на телеканалах "Футбол 1/2/3", выругался, комментируя поражение своего бывшего клуба в поединке с "Динамо".

И, наконец, капитан "Миная" Андрей Попович десять раз сказал "б***ь" в интервью после разгрома в противостоянии с "Днепром-1" в украинской Премьер-лиге.