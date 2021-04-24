Голкипер "Миная" Андрей Попович в эфире ПРОФУТБОЛ Digital выдал матерный спич, комментируя разгромное поражение от "Днепра-1" (0:3).

Капитан закарпатского клуба не смог сдержать эмоций, отвечая на вопрос журналиста про то, что "надо было собраться":

"Что сказать? Вы сами все видели. Что тут собираться? Мы каждую игру собираемся. Собираемся, собираемся, настраиваемся, выходим и в лужу. Что я могу сказать? Будем что-то стараться, бороться. Так нельзя. Ребятам сказал, что если даже, б***ь, вылетать из этой Премьер-лиги, надо же характер, достоинство показать. Мы же не играем всю жизнь в УПЛ, что нам сейчас пофиг. Я сказал, кто-то услышал, не услышал – посмотрим"

Попович согласился с тем, что в первом тайме были ошибки и привозы:

"Не знаю, может, психология какая-то. Что вышли на второй тайм, и спокойно можем сзади катать мяч и не бить, просто не терять его. В первом вышли, б***ь, как вы говорите, в обычной ситуации не можем мяч принять, не можем пас своему отдать, б***ь. Не знаю, я же не могу каждому в голову залезть и узнать, что у кого"

После вопроса о судействе футболист с трудом подобрал слова:

"Я сказал арбитру, что команда и так сильнее нас, б***ь (извиняюсь). "Ты каждый фол свистишь!" Там на звук – сразу желтую чудак дает. Команда сильнее на голову нас, получается, б***ь, там на звук – оп, желтую побежал дал. Тут скамейка "Днепра-1" что-то экает, сразу свистнул. Что вы экаете? Уже во втором тайме было, 3:0 вы нас везете без всяких проблем, б***ь. Легкий фол – скамейка кричит: "Э", а тот сразу за свисток хватается. На звук там бразилец или кто крикнул: "Ау!", б***ь, сразу на тебе желтую. б***ь, на звуки теперь будем свистеть, б***ь. Не знаю, что сказать. Молодец, б***ь"

Как президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин во время пресс-конференции главного тренера команды Юрия Калитвинцева ворвался в прямой эфир телеканала "Футбол" и обматерил работу судей.