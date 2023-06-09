"Манчестер Сити" – "Интер": онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов-2023
Английский "Манчестер Сити" и итальянский "Интер" в субботу, 10 июня, поспорят за главный трофей европейского клубного футбола. Команды тренеров Пепа Гвардиолы и Симоне Индзаги встретятся в финале Лиги чемпионов.
Поединок пройдет на поле национального Олимпийского стадиона в турецком Стамбуле. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Интер". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ "МАН СІТІ" – "ІНТЕР"
Лига чемпионов. Финал
Стамбул, Олимпийский стадион
Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша), арбитр VAR: Томаш Квятковски (Польша)
"Манчестер Сити" – "Интер" (Милан, Италия) – 0:0
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30 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! В Стамбуле мы стане свидетелями закрытия очередного еврокубкового сезона. "Манчестер Сити" и "Интер" впервые в своей истории играют друг с другом в официальном матче.
В 2010-2011 годах они провели три спарринга, которые завершились с одним и тем же счетом – 3:0. Дважды тогда победили итальянцы, а один раз – англичане.
"Интер" пробился в решающий матч ЛЧ, обыграв в двух матчах соседей из "Милана" – 2:0 и 1:0. А "Сити" разбил мадридский "Реал" 4:0 на своем поле после выездных 1:1.
Представители Италии и Англии в финалах Лиги чемпионов встречались четыре раза, причем британцев неизменно представлял "Ливерпуль". Он дважды обыграл по пенальти "Рому" и "Милан", а еще дважды уступил в основное время "Ювентусу" и тому же "Милану".
"Манчестер Сити" еще никогда не выигрывал Лигу чемпионов, тогда как "Интер" трижды побеждал в турнире. В последний раз миланцы выиграли трофей в 2010 году.
Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) столкнулся со скандалом вокруг финала Лиги чемпионов -2023.
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