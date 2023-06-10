'Манчестер Сити' – 'Интер': все подробности финала Лиги чемпионов-2023

Английский "Манчестер Сити" и итальянский "Интер" в субботу, 10 июня, поспорят за главный трофей европейского клубного футбола. Команды тренеров Пепа Гвардиолы и Симоне Индзаги встретятся в финале Лиги чемпионов.

Видео дня

Поединок пройдет на поле национального Олимпийского стадиона в турецком Стамбуле. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Интер". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "ИНТЕР"

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ также запланирован на платформе Volia TV.

Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "ИНТЕР"

Явным фаворитом поединка в Стамбуле считается английская команда. Ставки на победу "Сити" принимаются с коэффициентом 1,44.

Ничья оценивается котировкой 5,00. А показатели на успех миланской команды достигают уровня 7,00.

СУДЬИ НА "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "ИНТЕР"

Поединок доверили обслуживать бригаде арбитров из Польши, которую возглавляет опытный Шимон Марчиняк. Он перед финалом угодил в громкий скандал, однако в УЕФА не стали отстранять его от матча.

Помогать ему будут лайнсмены Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Роль четвертого арбитра исполнит Иштван Ковач из Румынии, а за работой системы видеопомощи арбитрам (VAR) будет следить Томаш Квятковски.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Хосеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити":

– Самое большое преимущество "Интера" в том, как они играют. Все их действия, особенно на левом фланге, исключительны. Они всегда находят возможность сделать экстра-пас. Мы должны найти решение, чтобы сыграть как можно более эффективно. Они способны атаковать как по центру, так и по флангам. Сдерживать их очень непросто. Если ввязаться с ними в игру один на один, они тебя уничтожат. Постараемся сыграть в обороне как можно лучше и в целом показать хорошую игру.

Симоне Индзаги, главный тренер "Интера":

– Мне повезло, что я тренирую футболистов, которые могут участвовать в таких матчах. У нас в команде сочетание молодых и опытных футболистов, которые играли в ряде финалов. Все решают детали. У нас есть возможность вписать себя в историю этого клуба. Это непрсото, но мы постараемся. Знаем, что этот матч значит для "Интера" – для всего клуба, для болельщиков. Наши болельщики всегда были с нами. Мы чувствуем большую ответственность.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Рубен Диаш, Аке – Стоунз, Родри – Бернарду Силва, де Брейне, Гюндоган, Грилиш – Холанд

"Интер": Онана – Дармиан, Ачерби, Бастони – Думфрис, Барелла, Хакан Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Лаутаро Мартинес, Джеко

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды никогда ранее не встречались в официальных матчах. В 2010-2011 годах они провели три спарринга, которые завершились с одним и тем же счетом – 3:0. Дважды тогда победили итальянцы, а один раз – англичане.

Представители Италии и Англии в финалах Лиги чемпионов встречались четыре раза, причем британцев неизменно представлял "Ливерпуль". Он дважды обыграл по пенальти "Рому" и "Милан", а еще дважды уступил в основное время "Ювентусу" и тому же "Милану".