Определился первый финалист Лиги чемпионов

"Интер" в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов на стадионе Джузеппе Меацца обыграл земляков из "Милана" 1:0 и вышел в финал турнира. Первый поединок завершился со счетом 2:0 в пользу "сине-черных".

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В этой игре "Милан" не смог продемонстрировать абсолютно ничего в атаке и заслуженно проиграл. За 90 минут игрового времени гости лишь один раз попали в створ ворот из 5 попыток.

Для сравнения "Интер" бил 13 раз, трижды попал в створ и один раз вратарь не смог отбить удар.

На 74-й минуте Ромелу Лукаку в чужой штрафной смог протолкнуть мяч Лаутару Мартинесу и капитан "Интера" мощным ударом в ближний угол заставил капитулировать Майка Меньяна.

В среду, 17 мая пройдет второй полуфинал, где встретятся "Манчестер Сити" и "Реал Мадрид".

Финал 68-го сезона главного футбольного европейского клубного турнира запланирован на 10 июня в "Стамбуле".

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