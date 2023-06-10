Киев накрыла гроза: в столице выпал обильный дождь с градом. Фото и видео

К вечеру 10 июня Киев накрыла гроза. В столице Украины начался обильный дождь, местами с градом.

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Фото и видео непогоды снимают жители Киева. В столичных властях отметили, что специалисты "Киевавтодора" работают в усиленном режиме и готовятся к дежурствам со спецтехникой в случае усиления грозы.

К вечеру 10 июня в Киеве началась сильная гроза. Многие районы города накрыли обильные ливни, кое-где горожане сообщают о граде.

В результате сильного ливня подтоплены участки дорог на ряде улиц и возле станции метро "Левобережная", сообщил глава Киевского городского совета Виталий Кличко.

"Сильный ливень в столице вызвал подтопление участков дорог на улицах Ташкентской, Грузинской, Сергиенко, Драгоманова, Сентябрьской и в районе станции метро "Левобережная". Дорожные службы "Киевавтодора" работают на местах подтоплений. Происшествий в настоящее время не произошло. Спасательная служба КАРС - в режиме ожидания для возможного оказания помощи", – отметил мэр города.

В Киевской городской государственной администрации предостерегли киевлян о приближающейся мощной грозе. Для минимизации возможных проблем гидрослужбы "Киевэнерго" переведены в усиленный режим.

Так, дорожники дополнительно очищают дождеприемные колодцы и решетки ливнестоков в местах, где возможны подтопления.

"В случае значительных осадков в проблемных местах дорожники будут дежурить со спецтехникой. В общей сложности предприятия "Киевавтодора" имеют 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации. В случае подтоплений проезжей части или тротуаров обращайтесь в диспетчерскую "Киевавтодор": 0442847419",– напомнили в КГГА.

В то же время там в очередной раз акцентировали внимание на рекомендациях по безопасности во время непогоды:

– держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев;

– не парковать рядом с ними автотранспорт.

В случае падения деревьев или веток киевляне могут обращаться в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя":

0442724018;

0444834045;

0443835859;

0672304238;

0949282859.

"Также при падении деревьев или веток можно вызвать спасателей: 101 или 0444303713 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103", – напомнили в КГГА.

Напомним, в конце мая в России выпал град размером с куриное яйцо. Непогода, больше похожая на "божью кару", свирепствовала 24 мая в Краснодарском крае и Адыгее.

Гигантские градины повредили десятки домов и автомобилей, не обошлось и без пострадавших.