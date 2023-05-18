В матче с крупным разгромом 'Реала' определился второй финалист Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" разгромил испанский "Реал Мадрид" и вышел в финал Лиги чемпионов. Поединок на "Этихаде" завершился со счетом 4:0. В первой игре в Мадриде "Реал" и "МанСити" сыграли 1:1.

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Подопечные Пепа Гвардиолы с первых минут устроили штурм ворот Куртуа, практически не выходя со штрафной испанцев. "Реал" смог продержаться 23 минуты, после чего Бернанду Силва открыл счет.

Спустя 15 минут хавбек сборной Португалии оформил дубль, практически сняв все вопросы о победителе.

За первые 45 минут королевский клуб не сделал ни одного точного удара. Команда Анчелотти лишь раз пробила в сторону ворот, не попав в рамку. По владению мячом также было тотальное превосходство хозяев ( 29% времени против 71%).

"Реал" не нанес ни одного точного удара за 1-й тайм матча против "Манчестер Сити".

Команда Карло Анчелотти в ответной полуфинальной игре Лиги чемпионов нанесла лишь один удар за первую половину – мимо ворот.

Также она меньше соперника контролировала мяч – 29% времени против 71%.

После перерыва еще два гола от "горожан" оформили окончательный результат.

Манчестер Сити Англия – Реал Мадрид Испания 4:0 (2:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 23 Бернарду Силва, 2:0 – 37 Бернарду Силва, 3:0 – 76, автогол Милитао, 4:0 – 90 Альварес.

Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган (Марез, 79), де Брюйне (Фоден, 84), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд (Альварес, 89).

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль (Васкес, 80), Алаба, Милитао, Камавинга (Тчуамени, 80), Модрич (Рюдигер, 63), Кроос (Асенсио, 70), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Себальос, 80), Бензема.

Предупреждения: Рубен Диаш (50), Карвахаль (55), Гюндоган (62), Камавинга (75), Грилиш (90).

Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся "Интер" и "Манчестер состоится 10 июня в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка".

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