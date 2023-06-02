Скандал с финалом Лиги чемпионов: УЕФА принял итоговое решение по матчу 'Манчестер Сити' – 'Интер'

Польский арбитр Шимон Марчиняк не будет отстранен от финала Лиги чемпионов, который состоится 10 июня в Стамбуле. Европейский футбольный союз (УЕФА) поставил окончательную точку в скандале вокруг судьи, который засветился на мероприятии, организованном ультраправым политиком Славомиром Менценом.

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Об этом говорится в заявлении официального сайта УЕФА. Организация привела письмо, в котором Марчиняк извинился за ситуацию, отметив, что был введен в заблуждение. УЕФА подчеркнул, что отстранения польского рефери потребовала не допустить сеть FARE, которая борется с дискриминацией в футболе.

"После заявления г-на Марчиняка УЕФА принял от него глубокие извинения и разъяснения. УЕФА также связался с NEVERAGAIN, неправительственной организацией, связанной с сетью FARE, которая выразила первоначальную озабоченность по поводу участия г-на Марчиняка в мероприятии. Они потребовали, чтобы г-н Марчиняк остался в статусе арбитра предстоящего финала Лиги чемпионов УЕФА, утверждая, что его отстранение подорвет продвижение борьбы с дискриминацией", – добавили в союзе.

Отметим, что Марчиняк судил финал чемпионата мира между Францией и Аргентиной. Там рефери стал участником скандальной ситуации, когда засчитал "незаконный гол" Месси.

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