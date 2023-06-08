'Манчестер Сити' – 'Интер': где смотреть финал Лиги чемпионов-2023

Английский "Манчестер Сити" и итальянский "Интер" в субботу, 10 июня, сойдутся в битве за главный клубный трофей Европы. В финале Лиги чемпионов они определят победителя сезона 2022/2023.

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Поединок состоится на поле Олимпийского стадиона в Стамбуле. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Интер". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ также запланирован на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

"Интер" пробился в решающий матч ЛЧ, обыграв в двух матчах соседей из "Милана" – 2:0 и 1:0. А "Сити" разбил мадридский "Реал" 4:0 на своем поле после выездных 1:1.

Интересно, что команді никогда ранее не встречались в официальных матчах. В 2010-2011-м годах они провели три спарринга, который завершились с одним и тем же счетом – 3:0. Дважды тогда победили итальянцы, а один раз – англичане.

Представители Италии и Англии в финалах Лиги чемпионов встречались четыре раза, причем британцев неизменно представлял "Ливерпуль". Он дважды обыграл по пенальти "Рому" и "Милан", а еще дважды уступил в основное время "Ювентусу" и тому же "Милану".

"Манчестер Сити" еще никогда не выигрывал Лигу чемпионов, тогда как "Интер" трижды побеждал в турнире. В последний раз миланцы выиграли трофей в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) столкнулся со скандалом вокруг финала Лиги чемпионов-2023.