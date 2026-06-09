Правительство решило бороться за безопасность на дорогах

Видео дня

Это хорошо. Обидно, что для этого должна была произойти очередная громкая трагедия в Киеве. Потому что сама трагедия не показатель. Одна конкретная трагедия могла случиться даже в Берлине или Осло, где совсем другая культура вождения.

А что является показателем? Цифры. Всегда это математика. Та, которую так хотят отменить некоторые двоечники. И эти цифры не новые. Они давно нас ужасают.

Математика говорит, что смертность на дорогах Киева ужасная. Не просто так мы постоянно, особенно в разговоре с украинцами, которые выехали во время войны, говорим, что погибнуть в Киеве от российской ракеты или шахеда менее вероятно, чем быть убитым на дорогах, а значит, если я раньше брал на себя риск выйти из дома, то сегодня я не сильно больше риска, оставаясь в городе, который обстреливают. И это говорит нам не о гуманности россиян. Это говорит об очень агрессивном стиле вождения в Украине, где люди не привыкли выполнять правила. Причем те же люди выезжая за границу водят как зайчики. И правила не нарушают.

Почему так происходит. Потому что в Киеве (Одессе, Житомире) не боятся нарушать правила. А в Европе страшно. Потому что будет наказание. И не символическое, а чувствительное.

Почему точно будет наказание? Потому что очень много камер. И, соответственно, в Украине камер очень мало. Камер, которые отслеживали бы нарушение правил. Не только превышение скорости. А и проезд на красный. Не только для тех, кто проскакивает на перекресток, но и для тех, кто выезжает на них во время пробок и застревает там. Создавая еще большую пробку. Это помогло бы не только уменьшить смертность, но и ускорить движение и приблизить нас к городу с более комфортным общественным транспортом, который не стоит в пробках часами.

Плюс, камеры убирают человеческий фактор. Делают наказание неотвратимым. И освобождают патрульных полицейских для более важных задач. Да и в принципе делают городское пространство более безопасным.

Нам нужно в тысячи раз больше камер. Чтобы выйти на уровень условного Лондона. Плюс, установление всех этих камер на фоне технологического прогресса могло бы позволить взять под контроль "громких водителей", которым плевать на всех остальных и которые позволяют себе издавать звуки будто они шахед в городе, который часто страдает от обстрелов. В городе, где куча травмированных людей. Пока в них не начали стрелять лучше бы их начать штрафовать. Штрафовать ощутимо. И не надо рассказывать, что мы не можем устанавливать эти камеры из-за войны. Во-первых, установите не китайские. Во-вторых, пока мы их установим, пройдет очень много времени. И кнопку нажать можно будет и после завершения войны. Когда бы это ни случилось.

И размер штрафа. Сейчас нарушение скорости карается штрафом в 170 гривен. И это в городе, на дорогах которого полно машин стоимостью 100 тысяч долларов. Может ли штраф в 4 бакса повлиять на поведение человека, который покупает авто за 100 тысяч долларов. Конечно, нет. Часто густо кофе в Киеве стоит дороже. Так человек просто не обращает внимания на такие штрафы. И будет ехать по полосе общественного транспорта, будет превышать, будет ехать на красный знак светофора. Потому что все равно. Тем более, что новые и дорогие авто делают человека за рулем почти бессмертным. Потому что ему очень трудно погибнуть. Очень существенный уровень безопасности.

Какие штрафы надо? Чувствительные. Чтобы было больно. Уместно было бы привязать размер штрафа к стоимости авто. Потому что уровень этой "чувствительности" у водителя Мерседес и водителя Ланос разный. И поэтому чем дороже авто, тем выше должен быть штраф. Не потому что коммунизм. Не потому что мы не любим богатых. А потому что нам нужен результат. И может штраф в 500 баксов для водителя люксового авто заставил бы его подумать перед тем, как нарушать правило. Поведение водителей может меняться. Мы это видим на примере Киева. Никто не любит эвакуаторы. И, вероятно, там может быть коррупционная составляющая. Но они выполняют важную роль. Обучение. Они делают нарушение правил за которое авто могут эвакуировать очень неудобным. Потому что вы не можете отделаться простой уплатой штрафа в два клика в размере чашки кофе. Нет. У вас забирают и деньги и время. И вот уже все очень осторожно паркуются. Да, вспоминают при этом не злым тихим словом и Кличко, и его друзей и страшную украинскую коррупцию. Но при этом, наконец, выбирают вариант не нарушать закон.

Человек существо рациональное. Даже когда он не знает математики