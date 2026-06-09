В целом ситуация с морским нефтяным экспортом РФ на начало июня 2026 года такова:

Видео дня

Экспорт нефтепродуктов сократился и на Балтике, и в Черном море: порядок цифр 17-20% к апрелю. Причины понятны.

Далее текст на языке оригинала.

РФ вимушено збільшує експорт сирої нафти, бо частину її на болотах просто нема куди подіти. Але. Це збільшення дуже велике. Порядок цифр по Балтиці і Чорному морю – 20-30%... Балтика вийшла на рівень "до" атак. Чорне море – чистий приріст. Правдами і неправдами, "шлангами і відрами".

Це скажені гроші, особливо за рахунок дебілізма відомих гігантів геополітики в Перській затоці.

Що з цим робити? Україна знає і робить. Красиво. Європа знає (бо Україна їй давно розповіла) і імітує... І це друге будемо змінювати.

Далі буде. Не перемикайтеся.