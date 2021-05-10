'Манчестер Сити' – 'Челси': назван фаворит финала Лиги чемпионов-2021

"Манчестер Сити" считается фаворитом финального матча Лиги чемпионов с лондонским "Челси".

Поединок планируется сыграть в субботу, 29 мая, на Олимпийском стадионе в Стамбуле, однако УЕФА и власти Великобритании ведут переговоры о смене места проведения. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов-2021 Манчестер Сити – Челси. Старт игры – в 22:00 по киевскому времени.

Аналитики считают, что победу должна одержать команда из Манчестера. На ее успех ставки принимаются с коэффициентом 2,00. Ничья оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех "Челси" достигают уровня 4,00.

Отметим, что для "Манчестер Сити" поединок станет первым в финале Лиги чемпионов. "Челси" же дважды боролся за трофей: в матче 2008 года лондонцы в Москве уступили в серии пенальти "Манчестер Юнайтед", а через четыре года таким же образом обыграли "Баварию".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко тремя слова описал выход в финал Лиги чемпионов.