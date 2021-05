Финал Лиги чемпионов-2021 будет перенесен – СМИ

Финал Лиги чемпионов-2021 между английскими "Челси" и "Манчестер Сити", вероятнее всего, будет перенесен.

Об этом сообщает ESPN. Поединок планировалось провести на Олимпийском стадионе в Стамбуле в субботу, 29 мая.

По данным источника, речь идет о смене города, который примет поединок. Причина такого развития событий не называется, однако, можно предположить, что это связано с эпидемиологической ситуацией в Турции, где не так давно был введен локдаун из-за резкого всплеска заболеваемости коронавирусом.

