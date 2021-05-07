Финал Лиги чемпионов-2021 будет перенесен – СМИ

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Трофей Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов-2021 между английскими "Челси" и "Манчестер Сити", вероятнее всего, будет перенесен.

Об этом сообщает ESPN. Поединок планировалось провести на Олимпийском стадионе в Стамбуле в субботу, 29 мая.

По данным источника, речь идет о смене города, который примет поединок. Причина такого развития событий не называется, однако, можно предположить, что это связано с эпидемиологической ситуацией в Турции, где не так давно был введен локдаун из-за резкого всплеска заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, британские депутаты потребовали от УЕФА перенести матч двух английских команд в другой город, так как приезд в Стамбул 8 тысяч фанатов будет насмешкой над карантинными ограничениями.

Как сообщал Обозреватель, украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко тремя словами прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов.

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