Малиновского хочет купить итальянский гранд: СМИ назвали цену

Итальянский "Интер" всерьез заинтересован в покупке украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, сообщает Calciomercato.

Миланский клуб еще прошлым летом рассматривал вариант с приобретением футболиста сборной Украины, но не сделал официального предложения. Спортивный директор команды Пьеро Аузилио полностью одобряет приобретение 27-летнего украинца, который за последние месяцы стал зрелым игроком как с технической, так и с тактической точки зрения.

По информации СМИ, представители "Интера" планируют встретиться с "Аталантой", чтобы понять, есть ли вероятность переговоров о покупке хавбека за 25 миллионов евро.

"Левая нога Малиновского рисует такие траектории, которые зачастую невозможно остановить вратарям соперника. И это воплощает в жизнь командную мечту "Аталанта", которая, похоже, окончательно преодолела ностальгию по Гомесу, который перебрался в "Севилью" в январе. Голодный по голам, решительный, не гнушающийся черновой работы. Теперь Руслан - важнейший игрок для Гасперини: он забивает сам и создает моменты для партнеров", – говорится в статье Calciomercato.

Ранее жена Малиновского рассказала, что Руслан стал чаще забивать голы, поскольку они договорились, что только в этом случае в их доме может появиться торт.

В 32-м туре Серии А Малиновский открыл счет на 26-й минуте матча с "Ромой" и стал лучшим игроком в своей команде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре украинец принес клубу из Бергамо неожиданную победу над "Ювентусом". Ранее нашего соотечественника признали лучшим игроком последнего месяца среди футболистов пяти сильнейших лиг Европы.