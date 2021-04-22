Украинец Малиновский забил мощный силовой гол в Италии. Видео

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился роскошным ударом в матче 32-го тура чемпионата Италии против "Ромы".

27-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и на 26-й минуте открыл счет.

Робин Госенс отдал голевой пас в штрафную, где наш соотечественник в силовой манере продавил двоих соперников и мощно пробил в девятку. На 59-й минуте Руслана заменил Марио Пашалич.

Встреча в итоге завершилась со счетом 1:1. На 75-й минуте Брайан Кристанте сравнял счет дальним ударом в шестерку.

Точный выстрел в ворота "Ромы" стал для Малиновского третьим забитым мячом в пяти последних матчах Серии А. Общая статистика хавбека составляет 5 голов и 5 ассистов в 30 встречах.

Авторитетные статистические порталы WhoScored и SofaScore назвали футболиста из Украины лучшим в команде из Бергамо, поставив ему 7,7 и 7,9 соответственно.

27-летний украинец за 59 минут на поле сделал 4 удара по воротам, дважды попав в створ, 49 раз коснулся мяча и отдал 20 точных передач из 29. Также в активе уроженца Житомира одна удачная обводка из трех, одна выигранная верховая борьба из трех, и один созданный голевой момент.

После этой победы "Аталанта" набрала 65 очков и вышла на 3-е место, опередив "Ювентус".

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре удар Руслана принес победу "Аталанте" над "Ювентусом".

13 апреля Международный центр спортивных исследований (CIES) поставил украинца "Аталанты" на первое место в рейтинге лучших игроков последнего месяца в пяти сильнейших лигах Европы.