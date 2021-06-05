Малиновский заявил, что Роналду не самый сильный футболист чемпионата Италии

Португалец Криштиану Роналду не является сильнейшим игроком чемпионата Италии. В Серии А есть много других футболистов, которые намного сильнее звезды туринского "Ювентуса".

Такое мнение в интервью "Вацко Live" выразил полузащитник сборной Украины и бергамской "Аталанты" Руслан Малиновский. По его словам, его партнер по команде Луис Муриэль и представитель "Наполи" Петр Зелиньски особо выделяются на фоне других игроков.

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"Тяжело сказать, кто является самым сильным игроком в Серии А. Но я Роналду не скажу сразу же. Есть намного сильнее футболисты в Серии А. Я могу сказать, с кем я играл. Это Муриэль. Это невероятный футболист. Если бы у него что-то немножечко было по-другому, он бы играл в командах типа "Реала" и "Барселоны". Может, если бы он был более серьезным. Мне очень нравится игра Зелиньски из "Наполи". Он мобильный, двуногий, техничный, делает хороший объем работы на поле, умный футболист", – сказал Малиновский.

Напомним, украинец провел роскошный сезон в чемпионате Италии. Малиновский стал лучшим ассистентом первенства, записав на счет 12 голевых передач. Также наш полузащитник забил 8 мячей в Серии А и два мяча в Кубке страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан Малиновский стал лучшим игроком мая в чемпионате Италии. Кроме того, один из голов украинца претендует на звание самого красивого в последнем месяце весны.

В руководстве "Аталанты" заявили, что наш футболист входит в число трех игроков, которые не продаются.