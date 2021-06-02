Гол Малиновского за "Аталанту" претендует на звание лучшего в мае. Видео

Гол украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского претендует на звание лучшего в мае. Составители подборки высоко оценили мяч, забитый нашим соотечественником в финале Кубка Италии против "Ювентуса" (1:2).

На официальном YouTube-канале клуба из Бергамо появилось видео с наиболее яркими взятиями ворот в исполнении футболистов команды. Фанатам предложили выбрать лучший из пяти голов.

Отметим, что только в одном из них не принимал участие Малиновский. В трех случаях из четырех украинец становился автором результативной передачи на одного из своих партнеров, а в четвертом он получил игровой снаряд на линии штрафной площади и неотразимо пробил по воротам легендарного Джанлуиджи Буффона.

Видео дня

Несмотря на гол Руслана, "Аталанта" не сумела выиграть Кубок Италии, уступив в финальном поединке "Ювентусу".

Напомним, что Малиновский стал лучшим ассистентом местной Серии А, записав на свой счет 12 результативных передач в 36 играх. Также в его активе 8 мячей.

Как сообщал OBOZREVATEL, наш соотечественник вошел в список неприкосновенных футболистов клуба из Бергамо.