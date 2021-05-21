Малиновского назвали лучшим футболистом чемпионата Италии

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский удостоился титула лучшего игрока месяца чемпионата Италии. Наш соотечественник отметился целым рядом результативных действий в составе "Аталанты".

Как сообщается на официальном сайте Серии А, Малиновский получит свой приз перед игрой заключительного тура первенства с "Миланом".

Наш соотечественник в мае принял участие в четырех матчах чемпионата. На счету Руслана два забитых мяча и три результативные передачи. Кроме того, украинец успел отличиться в финале Кубка Италии, забив в ворота "Ювентуса".

Отметим, что всего в нынешнем сезоне Малиновский сыграл 42 матча за "Аталанту". В свой актив полузащитник сборной Украины записал 10 голов и 12 ассистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий Роман Яремчук забил 20-й гол в чемпионате Бельгии за "Гент". Украинцу не хватает всего двух забитых мячей для того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба.