Малиновский вышел на замену и через 16 минут забил фантастический гол "Ювентусу". Видео

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился роскошным ударом в матче 25-го тура чемпионата Италии в Серии А. Футболист сборной Украины забил потрясающий гол "Ювентусу".

28-летний хавбек вышел на замену на 60-й минуте, заменив Луиса Муриэля. Спустя 16 минут хозяева получили право на штрафной. Ремо Фройлер хитро откинул мяч назад и наш соотечественник пушечным ударом с 23 метров отправил круглый снаряд четко в угол ворот.

Отметим, что на 3-й добавленной минуте гости смогли сравнять счет. После розыгрыша углового отличился Данило.

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