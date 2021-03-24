Малиновский раскрыл задачу сборной Украины на матч с Францией в отборе на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что наша национальная команда попытается зацепиться за очки в стартовом матче отбора на ЧМ-2022 против Франции, который состоится в среду, 24 марта.

Футболист отметил, что для достижения необходимого результата подопечные Андрея Шевченко должны будут действовать с максимальной собранностью, поскольку наши соперники обладают таким уровнем игроков, который позволяет наказывать за малейшую ошибку.

"Каждая сборная хочет пройти как можно дальше и попасть на чемпионат мира с первого или второго места. С первого места нам будет тяжело выйти, но все зависит от нас. На данный момент у нас задача – добыть положительный результат с Францией. Хороший результат – это взять очки или победить. Думаю, что с Францией можно играть. Да, подбор футболистов и класс очень высокий. Цена ошибки будет очень большая. Мы должны сыграть очень внимательно и сконцентрировано, и не допускать ошибок, потому что такие соперники за них наказывают моментально", – цитирует слова Малиновского сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

Напомним, что OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Украины. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, в заявку нашей сборной на поединок с действующими чемпионами мира не попал лучший бомбардир нынешнего состава команды.